Beschreibungstext: Hier ein neuer Foodtrend. Da eine neue Unverträglichkeit. Wer noch Fleisch isst, ist bestenfalls verblödet - schlimmstenfalls Mörder. Wer vegan isst, ist bestenfalls verblödet - schlimmstenfalls Terrorist. Wir können das alles nicht mehr. Und trotzdem sind wir längst selber so. Dauernd grübeln wir darüber nach, ob wir uns und unsere Kinder richtig ernähren. Ob wir den Kampf gegen die Erzfeinde Zucker, Fett und Salz gewinnen. Ob wegen unserer nächsten Mahlzeit das Klima kippt. Ob wir uns 2023 noch zu unserem Lieblingsgericht Salamibrot bekennen können. Wie um Himmels Willen kommen wir da raus? Indem wir uns auf die Reise machen, den Genuss wiederzuentdecken. Wir empfehlen euch diese Woche "63 Hektar" - den neuen Landwirtschaftspodcast vom NDR. Ist Bio immer besser? Können Mastschweine artgerecht gehalten werden? Antworten auf diese Frage, Faktenwissen und einen Einblick in das Leben von Maja, 30 Jahre, Landwirtin - gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.