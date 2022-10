Ran an die Arbeit, immer nach vorn und immer mehr: Unsere Gesellschaftsmaxime ist der Fortschritt. Das allerdings macht uns die aktuell omnipräsente Verzichtsdebatte auch so dermaßen unbequem. "Verzicht", das klingt nach Frieren, nach trocken Brot und vor allem: nach Rückschritt! Aber was, wenn wir durch einen Rückschritt einiges erringen könnten? Gesellschaftliche Entwicklungen verlaufen nicht linear. Vieles, was wir heute als Fortschritt empfinden, gab es schon mal. Vieles, was wir aktuell bräuchten, haben unsere Vorfahr*innen schon getan. Wir haben es bloß vergessen. Also müssen wir nochmal ganz genau nachschauen. Das tun wir in dieser Folge und reisen durch die Vergangenheit auf der Suche nach tollen Lösungen für die Probleme unserer Gegenwart und Zukunft. Spoiler: Wir finden ein paar!