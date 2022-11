Wir widmen uns in unserer neuen Folge dem Homeoffice. Seit der Pandemie ist das nicht mehr ins Büro Müssen für sehr viele Menschen zum Alltag geworden. Teilweise auch zum liebgewonnenen Alltag. Denn scheinbar lassen sich so Arbeit und Privatleben viel besser kombinieren. Aber halt nur scheinbar! Wir glauben: Was sich anfühlt, wie die Zukunft des modernen Arbeitens kann fatale Folgen haben. Für jeden Einzelnen, die Unternehmen und den Arbeitsmarkt. Also ab zurück ins Büro!