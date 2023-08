Hach nein, was war das doch früher toll, als man noch völlig unschuldig Harry Potter abfeiern und ganz unbefangen zu Michael-Jackson-Songs tanzen konnte - aber die Zeiten sind vorbei. Zu schwer wiegen die Vorwürfe der Transfeindlichkeit gegen J.K. Rowling, zu omnipräsent die Missbrauchsanschuldigungen gegen Michael Jackson. Und das sind ja nur zwei von unendlich vielen Einzelfällen, in denen man sich entscheiden muss: Kann ich das Werk noch genießen, wenn ich Handlungen oder Sichtweisen der Künstler*innen ablehne? Wäre es da nicht wahnsinnig praktisch, ein Hilfsmittel zu haben, das uns in solchen ethischen Dilemmata immer den richtigen Weg weisen würde? So etwas wie … einen moralischen Kompass? Aber wie könnte der funktionieren? Und wohin würde er uns führen? Das finden wir heraus - in der neuen Folge STUDIO KOMPLEX.