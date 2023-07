„Bienensterben“. Haben wir alle schon mal gehört. Und sind alle froh, dass es Leute gibt, die das anpacken und hobbymäßig imkern. Geradezu einen Imkerboom erlebt Deutschland seit einigen Jahren. Und die Honigbienen-Populationen ist auf einem guten Stand. Aber… ist sie das wirklich? Gut? Ist Imkerei gut? Wir haben Gründe zur Annahme, dass man das mal kritisch hinterfragen muss. Denn was, wenn ausgerechnet die Imkerei und die Honigbiene mitverantwortlich ist für das Aussterben anderer Arten?!?! Eine hitzige Debatte entbrennt in dieser neuen Folge STUDIO KOMPLEX. Und wir zumindest blicken seither sehr anders auf Honig… und Bienen. Wir empfehlen euch diese Woche unsere Kolleg*innen von Quarks Daily. Mit ihrer Spezialfolge „Nachhaltig leben: alles verbieten oder alles erklären?“ Denn: wenn wir im Kampf gegen den Klimawandel noch was erreichen wollen, müssten wir dann nicht noch viel mehr angehen und verbieten? Oder wurde das den Menschen oft noch nicht gut genug erklärt, damit sie selbstständig klimafreundlicher leben? Genau diese Frage wird in dieser Folge beantwortet. Zu hören gibt’s das hier. https://www.quarks.de/podcast/nachhaltig-leben-verbieten-verbote-erklaeren-klimaschutz/