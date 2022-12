Nur 15 Prozent der Deutschen bezeichnen sich als "Feministin" oder "Feminist". Und das in Zeiten von Beyoncé und #iranrevolution! Wie kann das sein? Wir glauben: Es könnte was damit zu tun haben, wie der Feminismus in Deutschland in den letzten Jahren auftritt. Nämlich nicht als Bewegung, vereint im Kampf gegen das Patriarchat - sondern allzu oft als politisches Minenfeld. Zerstrittene Fraktionen, die sich maximal verachten und mit größtmöglicher Wucht verbal aufeinander eindreschen. Machen wir uns mit dieser Diagnose nur Freund*innen? Natürlich nicht! Das Gros unserer Gesprächspartnerinnen sieht das komplett anders - aber dafür streiten wir doch gern.