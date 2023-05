Comedy wird immer politischer - so sehr, dass die Grenzen zwischen investigativem Journalismus, Aktivismus und Comedy verschwimmen. Jan Böhmermann deckt auf, warum deutsche Influencer plötzlich kollektiv aus Dubai posten und amerikanische Late Night-Hosts wie John Oliver sind sowieso längst die vierte Gewalt im Staat. Aber ist doch cool, oder? Oder? Was, wenn wir inzwischen weniger für den guten Gag klatschen, als viel mehr für die Bestätigung der eigenen Weltanschauung? Wenn die erste Comedy-Liga bloß noch aus selbstgerechten Aktivist*innen besteht, die ihre wichtigste Aufgabe - lustig sein - sträflich vernachlässigen? Wenn wir uns humortechnisch immer tiefer in der eigenen Bubble verschanzen? Was hätte das für Folgen?