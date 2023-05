Ehe-Bashing ist nicht nur in feministischen Kreisen ziemlich en vogue. Die Ehe reproduziert patriarchale Strukturen mit ihrem Ehegattensplitting und sie festigt Rollenklischees - oder wer hat bei euch eigentlich den Antrag gemacht? Außerdem sprechen ja nicht mal die blanken Fakten dafür: 40% aller Ehen werden sowieso geschieden. Wer will da noch "Ja" sagen? Wir von STUDIO KOMPLEX trauen uns. Und behaupten, dass gar nicht die Ehe an sich an der patriachalen Misere schuld ist, sondern das, was wir daraus gemacht haben! Wir haben sie im Laufe der Romantisierung einfach fehlinterpretiert. Dabei ist die gute, alte Ehe genau das, was wir in diesen Zeiten dringender denn je brauchen. Wir stauben sie also ab, verpassen ihr ein modernes Hochzeitskleid und schreiten mit ihr vor den Altar. Und ihr? Seid alle eingeladen!