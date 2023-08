Nein, was ist die Musikbranche ein Paradies der Gleichberechtigung. Die größten Stars unserer Zeit - alles Frauen! Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus… Frauen, wohin das Auge reicht! Nehmen wir wohl alle so wahr, das Problem ist nur: Stimmt gar nicht. Die Musik in den deutschen Charts wird zu 85 Prozent von Männern komponiert. 85 Prozent! Und auf den Festivalbühnen des Landes machen Frauen gerade mal 16 Prozent aus. Anders gesagt: Von Gleichberechtigung ist die deutsche Musiklandschaft ungefähr so weit entfernt wie eine Aftershowparty von Rammstein. Zeit, das zu ändern! Wir von STUDIO KOMPLEX fordern: Männer raus aus der Musik! Oder zumindest eine 50%ige Frauenquote in der Musik.