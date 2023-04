Die Demokratie hat´s schwer gerade. Was hilft? Mehr Demokratie wagen? Nein, das reicht nicht mehr, wir von STUDIO KOMPLEX sagen: Mehr Demokratie MÜSSEN! Und wollen per Petition die politische Pflichtstunde in Deutschland einführen. Einmal im Monat Petitionen zeichnen, bei Bürger- oder Volksbegehren abstimmen oder sich anderweitig politisch engagieren. Und zwar für alle verpflichtend! Klingt ein bisschen utopisch? Mit IHRER Unterschrift sind wir einen Schritt näher dran! Unterschreiben Sie jetzt!! Oder hören Sie gern auch erstmal die neue Folge und lassen sich überzeugen - oder auch nicht. Wenn das mal nicht demokratisch ist …