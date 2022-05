Der Profi-Fußball steckt in einer Krise. Er ist langweilig und berechenbar geworden. Der Grund: Das Geld ist ungleich verteilt. Die Ursache: Die Akteure haben ihr eigenes Produkt nicht verstanden. Denn nicht die Vereine, sondern ein spannender Wettbewerb sollten das Produkt sein, das es zu vermarkten gilt. Also tun wir letzteres und fordern eine konsequente Orientierung am US-Modell. Und damit mehr Kommerz für den Fußball!