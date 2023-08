Unsere Innenstädte sind nicht mehr das, was sie mal waren. Im besten Fall reiht sich eine Kette an die nächste. Im schlimmsten Fall reiht sich gar nichts mehr aneinander, weil alles leersteht. Die Zeiten von der City als brodelndem Ort der Begegnung sind auf jeden Fall vorbei. Und selbst das süße Versprechen von käuflichem Glück wird heute online besser eingelöst. Die Situation könnte verdammt traurig sein - wenn sie nicht so eine großartige Chance wäre! Wir sagen: Schluss mit Nölen! Dass der Einzelhandel an Bedeutung verliert, ist das Beste, was der Innenstadt passieren kann. Endlich haben wir Gelegenheit, den ganzen Bumms mal grundsätzlich in Frage zu stellen. Und Innenstädte neu zu denken. Und hier eine Podcast-Empfehlung, die zu unserer Folge passt wie der Supermarkt ins Untergeschoss. Die Kolleg*innen von "Dreimal besser" ergründen in dieser Folge, was die Stadt der Zukunft braucht.