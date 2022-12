Was war da denn los kurz nach Nikolaus? Reichsbürger-Razzia im ganzen Land! Alternde Militärs a. D., die unsere Demokratie stürzen wollten - angeführt von einem verbitterten Adligen im Tweet-Jacket?! Sollte uns das Grund zur Sorge geben? Bedrohen Neonazi-Verschwörer die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Oder ist eigentlich alles easy, weil war ja nur eine „Rentner-Gang“, die sich da verschworen hat? Diese Fragen diskutieren wir. Und wir gehen - in bewährter STUDIO-KOMPLEX-Manier - noch einen Schritt weiter. Wir behaupten: Die ganze Chose ist nicht nur kein Grund zur Panik, sondern Anlass für Optimismus! Und das nicht nur, weil Polizei und Sicherheitsdienste ihre Arbeit gemacht und die Rechtsextremen hochgenommen haben. Nee, da gibt’s noch mehr, was uns optimistisch stimmen sollte - nachzuhören in 50 denk-umstürzlerischen Minuten.