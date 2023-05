Persönliche wie gesellschaftliche Krisen gekonnt überwinden und sogar noch gestärkt dabei herauskommen - wir glauben, niemand würde sagen, dass er diese Fähigkeit nicht gern hätte, oder? Nennt sich Resilienz und ist sowas wie die Allzweckwaffe in Zeiten, in denen eigentlich immer Krise ist. Uns bei STUDIO KOMPLEX kommt das aber ziemlich verdächtig vor: Denn wenn wir alle nur noch an unserem eigenen Survival-Modus arbeiten, wer ist dann noch für die Krisen und überhaupt für irgendwas verantwortlich? Und was ist bei all der Krisenbewältigung eigentlich aus dem guten alten Motto "Wehret den Anfängen" geworden, sprich: Krisen gar nicht erst entstehen zu lassen? Es wird Zeit, das Resilienz-Konzept mal gründlich auf seine ... na ja, Resilienz zu testen!