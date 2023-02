Das ging schnell: unser Host David Ahlf hat sich in Rekordzeit vom Wehrdienstverweigerer und glühendem Pazifisten zum Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine gewandelt. Und weil er da offenbar nicht der einzige ist, fragt er sich: Was wurde aus meinem, aus unserem Pazifismus? War der nur Selbstbetrug und kann weg? Was ist, wenn wir ihn noch brauchen und dann nicht wiederfinden? Weil wir unsere Ideale vollends aufgegeben haben.David macht sich auf, den Pazifismus zu retten. Spoiler: Es wird nicht ganz einfach. Unsere Begleiterinnen und Begleiter auf dem wilden Ritt: Jürgen Grässlin, Pazifist Gereon Asmuth, Journalist und noch Pazifist,Vero Wendland, Historikerin und keine Pazifistin mehr,Thomas Kater, Philosoph und PazifismusforscherDunja Neukam, Soldatin - und Pazifistin