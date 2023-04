Saufeeeeen! Morgens, mittags, abends, immer saufeeeeen! Ähem, sorry. Wir sind einfach schon ganz gut angeglüht, denn wir saufen in dieser Woche für den Feminismus. Überall in Deutschland sinkt der Alkoholkonsum, nur bei einer Gruppe nicht: den jungen, emanzipierten Frauen. Außerdem gibt es einen statistisch messbaren Zusammenhang zwischen dem Emanzipationsgrad eines Landes und dem Frauenanteil am Alkoholkonsum. Aha! Endlich trinken wir gleichberechtigt! Und das ist doch mega, oder? Vielleicht, ja. Vielleicht aber auch nicht, und wir tappen mit unserem erhöhten Durst nur in die toxischen Verhaltensweisen, die uns das Patriarchat schon seit Jahrzehnten, nein, Jahrhunderten vorlebt?! Finden wir es gemeinsam heraus!