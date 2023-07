"Wir müssen lernen, über Tod und Trauer zu sprechen. Das darf auf keinen Fall tabuisiert werden!", heißt es immer. Allein wenn David das hört, dann zieht sich in ihm alles zusammen. Denn wenn er eins nicht kann, dann ist es über Tod und Trauer reden. Mehr noch: Er glaubt nicht daran, dass das Verdrängen von Tod und Trauer wirklich so schlecht sein soll. Im Gegenteil: Es gibt Dinge im Leben, die man ganz ohne Probleme in einen kleinen Tresor sperren kann. Deswegen sagen wir von STUDIO KOMPLEX: Scheißt auf Tod und Trauer: Verdrängt! Unsere Podcastempfehlung ist diese Woche der Podcast "Tabulos". Bei "Tabulos" spricht Claudia Kamieth über Themen, die wir sonst oft verschweigen - über Süchte, psychische Krankheiten oder Gewalterfahrungen. Ihr findet ihn in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.