In Deutschland gilt eine der liberalsten Prostitutionsgesetzgebungen Europas. Das "Bordell Europas" werden wir deshalb auch genannt. Jeder vierte Mann in Deutschland hat hier schon mal für Sex bezahlt. Doch trotz all der Liberalität wird Prostitution immer noch tabuisiert, ghettoisiert und an der Situation von Prostituierten bessert sich nichts. Deswegen fordern wir in unserer neuen Folge: Sexarbeit in die Fußgängerzone! Für eine Entstigmatisierung und ein sichereres Arbeitsumfeld. Doch würde das ausreichen? Was braucht es, um das sichere und freiwillige Arbeiten der Prostituierten zu gewährleisten? Über all das reden wir mit Sexarbeiterinnen und einem Sexualbegleiter, einem Freier, einer Aussteigerin und Aktivistinnen.