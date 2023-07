Riecht ihr das? Hier riecht’s doch nach… sexueller Freiheit! Noch nie zuvor hatten wir einen so offenen Umgang mit unserer Sexualität, unseren Kinks, Fetischen und Beziehungsmodellen. Und das ist ja auch erstmal ne super Sache - namens Sexpositivität! Aber irgendwie stinkt das Ganze doch auch gewaltig. Und zwar unter anderem nach ‘ner Menge Druck: Scheinbar MÜSSEN plötzlich alle super crazy kinky, experimentierfreudig und am besten noch polyamourös sein, um sich zu den Coolen in der „Sexpositiv-Ecke“ stellen zu dürfen. Wir von STUDIO KOMPLEX sagen: Das kann’s nicht sein. DIESE Sexpositivität schadet unserer sexuellen Befreiung mehr, als dass sie ihr dient. Wir wollen Sexneutralität!