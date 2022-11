In unserer aktuellen Folge geht es um Skandinavien. Sie leben im Einklang mit der Natur, haben die besten Schulen, die sozialsten Staaten, aber auch die gesündeste Wirtschaft. Und sind selber so gesund, wegen der guten Luft, aber auch wegen der Hygge, und bringen uns deswegen auch nur Gutes: IKEA, Abba, Volvo, Spitzensportler. Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland sind die Streber in der europäischen Klasse - komischerweise mag sie aber fast jeder. Außer uns. Wir versalzen den perfekten Skandinaviern mal die Suppe. In einer beinahe ernst gemeinten Polemik.. äh… Folge.