In unserer neue Folge geht es um das Ende von Social Media. Ja, ganz richtig gelesen: Soziale Netzwerke, wie wir sie kennen, Social Media steuern auf den Abgrund zu. Dafür sprechen massenhafte Entlassungen der großen Plattformen, rechtliche Verstrickungen, Kursstürze an den Börsen, eine immer zunehmendere Angleichung der Plattformen. Alles wird - auch dank KI - immer ähnlicher, gleichförmiger… langweiliger. Kurzum: Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen echtes Social Media zurück. Wo Menschen Menschen treffen. Und keine Werbetreibenden. Wir erfinden mit der Hilfe der schlausten der schlauen Köpfe das "Better Web". In dieser Folge haben wir das Buch zerstört: https://www.ardaudiothek.de/episode/studio-komplex/die-zerstoerung-des-buches/hr/12010619/ In dieser das Theater: https://www.ardaudiothek.de/episode/studio-komplex/theater-lohnt-sich-nicht/hr/12088565/ Und hier geht's zu den Quarks Science Cops: https://www.ardaudiothek.de/sendung/quarks-science-cops/83030960/