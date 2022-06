Wir widmen uns der Debatte rund ums verpflichtende Dienstjahr. Jungen Menschen könne man so Dinge wie Gemeinsinn und Solidarität beibringen. „Davon profitieren sie, davon profitiert die Gesellschaft”, heißt es dann. Andere wiederum sagen: “Lasst bloß die jungen Leute in Ruh! Die sollen nicht ausbaden müssen, was wir strukturell vergeigt haben.” Letzteres ist unsere Haltung. Was es für Alternativen geben könnte; darum soll es aber natürlich auch gehen.