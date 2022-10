In unserer aktuellen Folge geht es um Gefängnisse. Ihr Ziel, Menschen zu resozialisieren, sie auf ein Leben in Freiheit ohne Straftaten vorzubereiten, verfehlen sie strukturell. Da sind sich viele Kritiker einig. Mehr noch: Das “System Gefängnis” verstärke soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft und wirke damit strukturell diskriminierend. Und überhaupt sei das Bestrafen und Vergeltung üben einer modernen Zivilsation gar nicht mehr entsprechend. Wir glauben, das stimmt nicht. Wir glauben daran, dass es Gefängnisse braucht. Dass es Vergeltung braucht.