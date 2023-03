Wir leben im goldenen Zeitalter des Streamings. Nie wurde so viel Geld in gute Inhalte investiert, die wir per Abo-Modell auch noch jederzeit abrufen können. Die beste aller Zeiten für Film- und Serienbegeisterte, oder? Ja, nee ... Weil wir mit Content gefüttert werden wie die Gans bei der Stopfmast - und das überfordert uns. Das Schlimme daran: Unsere Überforderung macht echte Liebe für den ganzen tollen Content unmöglich. Wir fragen mal ganz ketzerisch: Wie oft haben wir "How I Met Your Mother", die "Simpsons" oder "Gilmore Girls" schon geschaut im Vergleich zu "Breaking Bad", "Game Of Thrones" oder "Dark"? Warum das so ist und ob sich das noch ändert ... diskutieren wir eine gute Dreiviertelstunde lang!