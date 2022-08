Unsere Trinkgeld-Mentalität scheint im Keller zu sein. Immer mehr Rufe werden laut, wonach wir doch bitte - vor allem in der Gastronomie - besseres Trinkgeld geben sollten. Die Menschen seien schließlich darauf angewiesen. Wir hingegen stellen fest: Es ist einigermaßen komisch, dass die Gäste unzureichende Bezahlung subventionieren sollen. Wir finden, das ungeschriebene Gesetz, Trinkgeld geben zu müssen, gehört abgeschafft! Wie das klappen kann und wie das am Ende der gesamten Branche helfen könnte - darum gehts in unserer neuen Folge.