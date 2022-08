Um die USA kommen wir nicht herum. Ihre Kultur ist allgegenwärtig und hat uns so geprägt wie keine andere Nation. Bloß scheinen sie zunehmend vor die Hunde zu gehen. Rassismus, Abtreibungsverbote, Amokläufe, TRUMP! Der 'American Dream' ist ein fu***** Albtraum! Aber ist das wirklich so? Geht da alles den Bach runter oder liegt im Versprechen dieses Landes doch mehr als eine heillose Marketing-Floskel? Gibt es etwas wie den Kern dieses faszinierenden Landes, auf dem all die Widersprüchlichkeiten aufbauen? Ja, vermutlich… Diesen kristallisieren wir heraus und feiern sie auch ein bisschen (sehr) - diese US of A. Und das tun wir mit Menschen, die es wissen müssen: Alice Hasters, AutorinElmar Theveßen, USA-Korrespondent (ZDF)Sandra Navidi, Rechtsanwältin und AutorinFlorian Mayer, USA-Korrespondent (ARD)Jens Balzer, Journalist und Autor