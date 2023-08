Wer in der Stadt wohnt, blickt gern mal hinab auf die Provinz. Und wir befürchten, das ist uns auch schon passiert. Zu eng kariert, zu wenig weitsichtig und tolerant, zu wenig modern und progressiv... Aber vielleicht ist genau diese Sichtweise die zu wenig weitsichtige. Eine engstirnige, intolerante. Denn womöglich entgeht uns in der Stadt etwas Entscheidendes: Nämlich eine Form von Zusammenhalt und Verständnis und ja: Toleranz, von der wir einiges lernen könnten. Genau darum geht es in unserer neuen Folge STUDIO KOMPLEX. Unsere Podcastempfehlung für diese Woche ist "Deep Doku": Jede Woche gibt's da eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. So könnt ihr jeden Mittwoch in eine andere Berliner Blase abtauchen: Mal sitzt ihr mit Mira an der Kasse des berühmten Berliner Fetischclubs KitKat, dann seid ihr einen Tag mit der Berliner Polizei auf Streife oder in der Notrufzentrale der Feuerwehr. Die Audiodokus werden von ganz verschiedenen Reporter:innen gemacht und von Host Johannes Nichelmann präsentiert. Wenn ihr die unterschiedlichen Berliner Lebenswelten ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann checkt doch mal Deep Doku in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. https://www.ardaudiothek.de/sendung/deep-doku/10731189/