Freaks, die in Tarnkleidung durch den Wald pirschen, sich ein Kurbelradio basteln oder in ihrem Bunker Konserven stapeln, um sich auf den Tag X vorzubereiten: Unser Bild von Preppern ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade positiv. Die spinnen doch alle... oder vielleicht doch nicht?! Schließlich rücken Kriege, Pandemien und Naturkatastrophen immer näher. Was ist, wenn die Prepper am Ende die Vernünftigen sind und wir die, die einfach die Augen vor der Realität verschließen? Wir von STUDIO KOMPLEX finden, es ist Zeit, dem Preppen eine Chance zu geben: Let’s prepare for Weltuntergang! … mal sehen, wie weit wir damit kommen. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr sonst noch hören solltet: Den Podcast “Flexikon”. Da versorgen euch die beiden Hosts mit Klugscheißerwissen, mit dem Ihr flexen könnt: Wie lügt man glaubwürdig? Wie werde ich Influencer*in? Wie mache ich Schluss, ohne gehasst zu werden? Und sind die Leute im Swingerclub wirklich so sexy wie auf den Werbetafeln?