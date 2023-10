Konservatismus in der Krise? Gut so. Denn das K-Wort ist ein Gruselwort für junge, progressive Menschen. Immerhin muss sich doch so vieles ändern, und zwar schnell: Klimawandel. Migration. Demographischer Wandel. Alle Herausforderungen prasseln in einer Geschwindigkeit auf uns ein, dass uns bei der Bewältigung alles Mögliche hilft, aber doch wohl als Letztes der Konservatismus, oder? Falsch gedacht! Er ist sogar unerlässlich, um den Wandel möglich zu machen. Und deswegen müssen wir den Konservativen aus ihrer Krise helfen. Warum und wie genau: klären wir in der neuen Folge STUDIO KOMPLEX.