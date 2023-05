Ja, schon klar, das deutsche Schulsystem ist scheiße. Es gibt tausend Dinge, die geändert werden müssen. Die findet ihr alle nicht in unsere Folge, denn wir setzen auf eine einzige Änderung: lasst die Schülerinnen und Schüler selber entscheiden, was und wie sie lernen. Helft ihnen dabei, vereinbart Regeln, Kriterien und Lernziele - aber zwingt sie ihnen nicht auf. Macht die Schule zu einem Ort, wo man zusammen lernt und lebt statt den Stoff durchzuziehen, um einen Abschluss zu bekommen. Dort, wo es das schon gibt, heißt es demokratische Schule. Aber bei uns sollte doch eigentlich jede Schule eine demokratische Schule sein, oder? Unsere Podcastempfehlung diese Woche: "Die Schule brennt" vom SWR. Zu hören hier in der ARD-Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-schule-brennt-mit-bob-blume/12197843/