Die Paarbeziehung und Ehe gelten als besonders schützenswert. Wir hegen und pflegen sie und gehen im Worst Case sogar zur Therapeut*in. Das käme uns in diesem Ausmaß bei einer Freundschaft nicht in den Sinn. Obwohl das Beziehungsgeflecht Freundschaft eigentlich das erstrebenswerteste, stabilste und langanhaltendste ist, das wir Menschen führen können - wusste auch schon Aristoteles. Warum wir irgendwann falsch abgebogen sind, warum wir mehr in Freundschaften investieren sollten, was wir von ihnen lernen können, auch für die Liebe und warum es eigentlich keinen Sinn macht, dass wir das überhaupt trennen.