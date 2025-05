Rabea Rogge ist die erste deutsche Frau, die ins All geflogen ist - 47 Jahre nach Sigmund Jähn, dem ersten Deutschen Mann im All. Schneller ging es in der Sowjetunion: 1963, zwei Jahre nach Juri Gagarin, umrundete Walentina Tereschkowa als erste Frau in einer Raumkapsel die Erde. Aber es gibt auch Länder, in denen es vor einem Raumfahrer eine Raumfahrerin gab. Über die Hosts: Anne-Dorette Ziems ist freie Wissenschaftsjournalistin, TikTokerin und Buchautorin. Bei @annesnerdnight erklärt sie Raumfahrt so, dass alle sie verstehen. David Beck ist Wissenschaftsjournalist beim SWR und deckt dort everything science ab: Von aktuellen Beiträgen bis zum Hintergrund-Feature, von Mathematik bis Biochemie - am liebsten aber Raumfahrt. Hier findet Ihr "Ready for Liftoff" in der ARD-Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/episode/ready-for-liftoff-der-raumfahrt-podcast/gleichberechtigung-im-kosmos-rabea-rogge-walentina-tereschkowa-und-andere-erste-frauen-im-all/ard/14544197/