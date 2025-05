Zur documenta 8 erstmals aufgestellt, hat sich das Kulturzelt Kassel mit einem vielfältigen Musik- und Kulturprogramm schon bald als das Sommerspektakel an der Fulda etabliert. Das Motto des seit 2019 amtierenden Leitungsteams war von Anfang an "Musikrichtung: alle". Eingeladen werden Künstlerinnen und Bands aus aller Welt, die "relevante Geschichten" erzählen können.



In der Saison 2025 wartet das Line-Up mit 24 faszinierenden musikalischen Highlights verschiedenster Couleur sowie mit einigen nichtmusikalischen Specials wie Lesungen und Live-Journalismus auf.



Das gesamte Festival wird erstmals von hr INFO präsentiert, mit besonderem Fokus auf einige der angesagtesten Bands, darunter die dänischen Indierocker Efterklang und die polnische Jazzbassistin Kinga Glyk. Die ebenfalls von hr INFO präsentierten Konzerte von Kat Frankie und Kettcar sind leider bereits ausverkauft, Karten gibt es aber noch für die kurzweilige "Comic-Lesung" von Ralf König.

SA 21.06.25: IL CIVETTO

SO 22.06.25: EFTERKLANG

DI 24.06.25: FRIEDBERG

MI 25.06.25: FINK

DO 26.06.25: DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK

FR 27.06.25: LES YEUX D‘LA TÊTE (ausverkauft)

SA 28.06.25: KAT FRANKIE - B O D I E S (ausverkauft)

SO 29.06.25: FREDRIK VAHLE (ausverkauft)

SO 29.06.25: LOUISA SCHNEIDER (Live-Reportage)

MI 02.07.25: CHINA MOSES

DO 03.07.25: THOMAS D x FLO MEGA & THE KBCS (ausverkauft)

FR 04.07.25: ALIN COEN

SA 05.07.25: MANU DELAGO feat. MAD ABOUT LEMON

SO 06.07.25: RALF KÖNIG (Comic-Lesung)

DI 08.07.25: CANDY DULFER + Special Guest SHELBY J.

MI 09.07.25: HAZLETT

DO 10.07.25: ROSMARIN

FR 11.07.25: TOCOTRONIC (ausverkauft)

SA 12.07.25: AFROB + MAIN CONCEPT + GALV

SO 13.07.25: KETTCAR (ausverkauft)

MI 16.07.25: CHICO TRUJILLO

DO 17.07.25: KINGA GLYK

FR 18.07.25: CAMOUFLAGE

SA 19.07.25: BUNTSPECHT



Kulturzelt Kassel

Auedamm 2

(An der Drahtbrücke)

34121 Kassel



