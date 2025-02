Wie ist unser Gehirn aufgebaut? Welche Prozesse spielen sich ab, wenn wir denken, fühlen und handeln? Wie sehen die Gehirne und Nervensysteme anderer Lebewesen aus und welche erstaunlichen Leistungen vollbringen sie? Welchen Einfluss hat die Umwelt auf die Evolution von Gehirnen?

Ein Highlight der neuen Schau ist ein wirklichkeitsgetreues Gehirn-Modell eines bekannten Frankfurters: Eintracht-Legende und Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz „Charly“ Körbel. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt mit der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, einem der größten privaten Förderer der Hirnforschung in Deutschland.

Besonders anschaulich wird die Komplexität der menschlichen Wahrnehmung in der Welt des Fußballs. Der Medienkünstler Tim Berresheim greift das Thema an vielen Stellen der Ausstellung spielerisch auf und hat auf Grundlage eines 3D-Scans von Charly Körbel eine digitale Skulptur seines Kopfes samt Gehirn erschaffen. Seine Gestaltung verbindet die Disziplinen der Natur- und Neurowissenschaften mit dem beliebten Sport.

Weitere Informationen

ab 26. März 2025

Senckenberg Naturmuseum

Senckenberganlage 25

60325 Frankfurt



Mo, Di, Do & Fr 9 - 17 Uhr

Mi 9 - 20 Uhr

Sa, So und an Feiertagen 9 - 18 Uhr

Ende der weiteren Informationen