Vielleicht zum letzten Mal verwandeln die Veranstalter des LICHTER Filmfestivals den Hof des Alten Polizeipräsidiums in ein "episches" Open-Air-Kino – mit lauen Sommernächten, besonderen Filmen und unvergesslicher Atmosphäre.

hr INFO proudly presents Freiluftkino Frankfurt -- neun Wochen voller cineastischer Highlights unter freiem Himmel. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit 35 spannenden Filmen, darunter viele aktuelle Highlights, Klassiker und echte Geheimtipps, die die Herzen aller Filmfans höherschlagen lassen.

Programm Juli:



FR 27.06. LIKE A COMPLETE UNKNOWN

SA 28.06. DIE LEISEN UND DIE GROSSEN TÖNE

SO 29.06. A REAL PAIN

DO 03.07. SEPTEMBER 5

FR 04.07. EMILIA PÉREZ

SA 05.07. MICKEY 17

SO 06.07. THE ROOM NEXT DOOR

DO 10.07. KNEECAP

FR 11.07. KONKLAVE

SA 12.07. DER PINGUIN MEINES LEBENS

SO 13.07. HELDIN

DO 17.07. NOSFERATU

FR 18.07. ANORA

SA 19.07. WUNDERSCHÖNER

SO 20.07. DAVID LYNCH: LOST HIGHWAY

DO 24.07. BIRD

FR 25.07. THE SUBSTANCE

SA 26.07. WICKED



Infos:



Das Alte Polizeipräsidium liegt an der Friedrich-Ebert-Anlage 5-11. Der Eingang zum Freiluftkino befindet sich in der Ludwigstraße 18, 60327 Frankfurt. Die nächstgelegene Straßenbahn-Haltestelle Hohenstaufenstraße ist nur ca. drei Minuten Fußweg vom Eingang entfernt, zur U-Bahn Station Festhalle/Messe sind es fünf bis sieben Minuten.



Tickets und tägliche Updates zum Spielplan gibt es hier

