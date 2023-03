„Hilfe für Flüchtlinge - zu viele Menschen oder zu wenig Hilfsbereitschaft?“ - Darum ging es in unserer aktuellen Ausgabe von Echt jetzt. Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen (Die Grünen) argumentierte: „Wir müssen uns ehrlich machen - entweder wir senken die Standards für die neuankommenden Flüchtlinge oder deren Aufnahme geht zu Lasten unserer Bürger.“ Oliver Günther, hr-Redakteur, meinte dagegen: „Wir können mehr und wir müssen mehr können in der Flüchtlingshilfe.“ Eure Meinungen, Anmerkungen und Kommentare dazu sind hier in „Echt jetzt - Eure Meinung“.