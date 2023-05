Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar warnt: „Wenn wir jetzt achtlos sind, dann wachen wir morgen in einem technologischen Totalitarismus auf.“ Yogeshwar hält für wahrscheinlich, dass Maschinen für Künstliche Intelligenz eine Art eigenes Denken entwickeln. hr-Journalist Jens Borchers sagt: Das klingt nach Science fiction-Filmen. Die Maschinen tun nicht mehr, als die Daten neu zu kombinieren, mit denen wir Menschen sie gefüttert haben.









