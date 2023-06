Die Frage ist schnell gestellt. Auf einer Party, in der Kneipe. „Woher kommst Du eigentlich?“ Weil jemand anders aussieht, vielleicht anders spricht. Aber die vermeintlich harmlose Frage, finden andere gar nicht harmlos. Was die einen nett meinen, empfinden andere als „ausgrenzend“, sogar als „rassistisch“. Darüber müssen wir reden - in „Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten“