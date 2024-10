Einblicke in Privates – Pfarrpersonen auf social media

Innehalten an Grenzen - ein empfehlenswertes Buch als Einführung in die Meditation und unser Sonntagsschwerpunkt: Trostbedarf in herbstlicher Zeit. Wir erkunden den Goldenen Oktober, sprchen über tröstende Rituale rund um Allerheiligen und fragen: wie geht das eigentlich: Trost spenden?