Endlich Ruhe! Die Magie der Stille

heute mit Lothar Bauerochse. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Meist ist es ja so, dass ein Sonntag doch noch mehr Ruhe atmet gegenüber einem gewöhnlichen Werktag. Und die können wir oft gebrauchen. Denn die Welt ist laut. Vom Klingeln des Wechers bis zur Fanfare der Tagesthemen dringen ständig Geräusche an unser Ohr. 9 von 10 Deutschen klagen über Lärmbelästigung. Und viele sehnen sich nach Stille. Nur, die gibt es so selten. Oft ahnen wir nur, dass die Stille hilft, innerlich aufzutanken. Stille hilft, die Welt zu sortieren. Stille hilft, bei sich selbst anzukommen. Stille hat eine ganz eigene Magie. Und die wolllen wir heute im Himmel und Erde Sonntagsthema einmal neu entdecken.

Veröffentlicht am 06.09.24 um 17:00 Uhr