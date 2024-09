Connichi! Japanischer Gruß aus Manga, Anime & Cosplay

"Konnichi wa" sagt man in Japan zur Begrüßung. In Wiesbaden begrüßt jetzt die Connichi-Convention Fans der japanischen Anime- und Manga-Kultur aus dem ganzen Bundesgebiet. Es ist Deutschlands größte ehrenamtlich organisierte Zusammenkunft dieser Art, rund 40.000 Menschen werden über das Wochenende erwartet. Menschen, die sich oft ganz besonders kostümiert haben, mit selbstgenähtem Kleid und Perücke oder Mantel und Degen in die Haut eines ihrer Lieblings-Charaktere aus den fernöstlichen Manga- und Anime-Serien schlüpfen. Die sind zahlreich und haben Konjunktur, gerade hier in Europa, wo Cosplay, also das Spiel mit Kostümen und Charakteren immer mehr Freunde gewinnt. Seit dem Umzug aus Kassel vor zwei Jahren ist die Connichi-Convention noch mal gewachsen, im Programm u.a. ein Markt für Bücher, Videos und Kleidung, ein japanisches Matsuri-Fest, Konzerte mit japanischen Rock- und Pop-Bands, Panels aller Art, Wettbewerbe und ein professionelles Fotoshooting, Begegnungen mit Branchenstars und sogar eine Reparaturstation für die eigenen Kostüme. Der japanische Außenminister höchstpersönlich hat Connichi ausgezeichnet für besondere Verdienste um die Vermittlung japanischer (Pop-)Kultur. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen dieses Treffens der Cosplay-Community und sprechen mit zwei jungen Frauen, die mit viel Herzblut ihre ganze Freizeit in diese Leidenschaft stecken.

Veröffentlicht am 06.09.24 um 13:58 Uhr