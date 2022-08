eSport ist virtuelles Zocken auf höchstem Niveau mit und gegen Millionen andere Begeisterter. Trotzdem läuft eSport so ein bisschen unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit. Was die Macher, die Spieler auch gerne beklagen. Obwohl bspw. der aktuelle Weltmeister im Spiel FIFA 22 aus Deutschland kommt, bleibt die Szene weitgehend unter sich. Ich blicke mal hinter die Kulissen, werde mir anschauen, was da gespielt wird, wie man reinkommt und welchen Stellenwert eSport hat.