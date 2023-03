Öffentliche Stellen raus aus Facebook und Co.?

Podcast Öffentliche Stellen raus aus Facebook und Co.?

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber zeigt klare Kante: die Bundesregierung soll raus aus Facebook, per Anordnung. Eine Facebook-Fanpage lässt sich nicht gesetzeskonform betreiben, so das Argument des obersten deutschen Datenschützers. Was steckt dahinter?