Alter Wein in neuen Schläuchen oder gibt es endlich mal was erfrischend Neues aus der Mobilfunkbranche? Die Crème de la Crème der Branche trat sich in dieser Woche in Barcelona beim MWC 23, dem Mobile World Congress auf die Füße und wir schauen mal, was die Auguren munkeln und die Anbieter im Köcher haben.