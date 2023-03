Twitter macht mal wieder Schlagzeilen. Der Kurznachrichtendienst hat seit der Übernahme durch Elon Musk massiv an Unternehmenswert verloren. Zur Zeit macht außerdem die Nachricht über ein Datenleck die Runde. Und es stehen zahlreiche Änderungen und vor allem Einschränkungen für Nutzer an, die für Twitter nicht bezahlen wollen. Denn Musk setzt mehr und mehr darauf, sein kostenpflichtiges Abo-Modell Twitter Blue durchzusetzen. Wohin steuert Twitter? Dies ist die letzte Ausgabe der hr-iNFO-Netzwelt. Herzlichen Dank, dass Sie all die Jahre mit dabei waren!