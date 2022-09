Seit 10 Jahren schon wischen wir uns auf Tinder durch die Profile potentieller Lebenspartner. Im September 2012 ging die App an den Start und hat den Online-Dating-Markt revolutioniert. Wie hat Tinder uns seitdem verändert? Was hat uns die App alles beschert - in guten wie in schlechten Zeiten? Und wie sieht das Daten der Zukunft aus?