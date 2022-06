Vor 50 Jahren flimmerte zum ersten Mal Raumschiff Enterprise über deutsche Bildschirme. Ein Meilenstein! Wir saßen gebannt vor dem Fernseher und waren hin und weg. Eine einzigartige Science Fiction Serie, die mehrere Generationen verbindet. Vieles, was damals Science Fiction war, ist heute Alltag, auch in der IT-Technik. Da werfen wir heute mal einen Blick drauf und wir schauen natürlich auch in die Zukunft.