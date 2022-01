Cash, Karte oder Smartphone? Bezahlen in Deutschland 2022

Podcast Cash, Karte oder Smartphone? Bezahlen in Deutschland 2022

Deutschland ist bei der Digitalisierung ein Entwicklungsland, das ist eine Binse. Auch beim Zahlen an der Kasse im Supermarkt oder an der Tanke ist Deutschland Cash-Land. Smartes Bezahlen mit den Smartphone mit der App? Das ist nach wie vor Neuland für die meisten Menschen. Woran liegt das, wie funktioniert smartes Bezahlen mit dem Smartphone und wie sicher ist das? Antworten gibt es in hr-iNFO Netzwelt.