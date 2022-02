Change your Password Day? Keine so gute Idee

Einmal im Jahr - am 01. Februar findet der "Change your Password" Tag statt. Doch ist das regelmäßige Passwort wechseln überhaupt noch empfehlenswert? Anlass für uns mal wieder auf das Thema Passwörter zu schauen. Was sind gute Passwörter? Wie gehe ich mit der Masse an Passwörtern um? Und gibt es eine Zeit nach den Passwörtern?