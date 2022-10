Jan Böhmermann hat Arne Schönbohm in der Satiresendung ZDF Magazin Royal als "Cyberclown" vorgeführt. Schönbohm ist Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Vorwurf: eine angebliche Russland-Connection. Schaut man genauer hin, dann geht es weniger um Schönbohm, sondern vielmehr um eklatante Versäumnisse in IT-Sicherheitsfragen.